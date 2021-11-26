ММК вошел в число «золотых» работодателей по версии Forbes Russia

УрБК, Магнитогорск, 26.11.2021. Российский Forbes вместе с аудиторской компанией KPMG в третий раз представил Рейтинг ...22.09.2020 Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-20 рейтинга Forbes
УрБК, Магнитогорск, 22.09.2020. Магнитогорский металлургический комбинат по версии российского издания Forbes вошел в ...27.06.2019 УрФУ потерял позиции в рейтинге Forbes
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Уральский федеральный университет потерял пять позиций в рейтинге лучших вузов России, ...02.10.2018 ММК вновь вошел в топ-20 крупнейших российских частных компаний по версии Forbes
УрБК, Магнитогорск, 02.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат сохранил позиции в двадцатке крупнейших ...11.10.2017 Журнал Forbes признал ММК лучшим российским работодателем
УрБК, Магнитогорск, 11.10.2017. Американский журнал Forbes признал ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...