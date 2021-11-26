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ММК вошел в число «золотых» работодателей по версии Forbes Russia

УрБК, Магнитогорск, 09.11.2023. Финансово-экономическое издание Forbes Russia опубликовало рейтинг лучших работодателей страны, в котором Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил статус «золотого» работодателя. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

По основным параметрам ESG-повестки — экология, сотрудники и общество — предприятие заняло лидирующие позиции, а за корпоративное управление удостоилось высшей оценки — «Платины».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что высокие позиции в рейтинге работодателей свидетельствуют о том, что комбинат выбрал верную стратегию в развитии кадрового потенциала. Так, только за I полугодие 2023 года расходы комбината на социальные программы и благотворительные цели составили 1,48 млрд руб., из которых основными вложениями стали социальные льготы и гарантии, позволяющие сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне и чувствовать себя частью большой команды, которая меняет жизнь Магнитогорска и региона в лучшую сторону.

Рейтинг лучших работодателей России публикуется Forbes с 2019 года. В этом году в список вошли 125 компаний против 118 годом ранее. В зависимости от набранных баллов, участники рейтинга попадают в одну из четырех групп: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
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