В Екатеринбурге суммарный долг жителей по административным штрафам составляет более 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического ...16.12.2022 Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их ...23.09.2022 Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет 32,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет примерно ...30.07.2021 Жители Екатеринбурга задолжали по административным штрафам 27,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Екатеринбурге 50 тыс. 292 человека имеют задолженность по административным штрафам. ...08.11.2019 В Екатеринбурге задолженность по административным штрафам имеют более 4,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции с 11 по 15 ноября проведут ...