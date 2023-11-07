В Екатеринбурге суммарный долг жителей по административным штрафам составляет более 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге в период с 7 по 9 ноября по инициативе руководства городского УМВД на территориях отделов полиции Кировского, Ленинского, Октябрьского, Верх-Исетского, Железнодорожного, Чкаловского и Орджоникидзевского районов пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Общее количество граждан, имеющих задолженность по административным штрафам на данных территориях Екатеринбурга, составляет 37 тыс. 909 человек, а суммарный долг — 19 млн 712 тыс. руб.