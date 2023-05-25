Курс евро с начала торгов снизился на 0,47%

УрБК, Москва, 03.11.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,91 руб., евро — 98,85 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,46%, европейской — на 0,47%.

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