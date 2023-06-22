УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:21

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,7%

УрБК, Москва, 31.10.2023. По состоянию на 15.17 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,47 руб., евро — 98,53 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,7%, европейской — на 0,1%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,29%

УрБК, Москва, 22.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,73 руб., евро — ...

13.04.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,44%

УрБК, Москва, 13.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,62 руб., евро — ...

20.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,18%

УрБК, Москва, 20.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,92 руб., евро — ...

11.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 1,86%

УрБК, Москва, 11.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,50 руб., евро — ...

10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии05.10.2023Проиграли Китаю в поле
Архив новостей
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18