В Свердловской области официально появились поселки Сосновка и Новые Серги

Материалы по теме

Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге

Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении приняло законопроект об утверждении ...

Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении ...

В Свердловской области уничтожены 40 игровых автоматов

В г. Нижние Серги на территории производственной площадки по ул. Лесная, 25 с участием работников прокуратуры ...

В Свердловской области уничтожены 40 игровых автоматов

УрБК, Нижние Серги, 18.08.2014.В г. Нижние Серги на территории производственной площадки по ул. Лесная, 25 с участием ...

Андрей Злоказов утвержден в должности министра социальной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. В должности министра социальной защиты Свердловской области утвержден Андрей Злоказов. ...