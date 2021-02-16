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Вчера, 16:25

В Свердловской области официально появились поселки Сосновка и Новые Серги

УрБК, Москва, 31.10.2023. На территории Свердловской области официально появились два новых поселка — Сосновка и Новые Серги. Распоряжение о новых названиях подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательного Собрания Свердловской области присвоить наименования: «Сосновка» — деревне, образованной на территории Невьянского района Свердловской области; «Новые Серги» — поселку городского типа, образованному на территории Нижнесергинского района Свердловской области», — говорится в документе.

Ранее решение об образовании двух новых поселков приняло Законодательное собрание Свердловской области.
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