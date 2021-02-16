В Свердловской области официально появились поселки Сосновка и Новые Серги

Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении приняло законопроект об утверждении ...16.02.2021 Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении ...18.08.2014 В Свердловской области уничтожены 40 игровых автоматов
В г. Нижние Серги на территории производственной площадки по ул. Лесная, 25 с участием работников прокуратуры ...18.08.2014 В Свердловской области уничтожены 40 игровых автоматов
УрБК, Нижние Серги, 18.08.2014.В г. Нижние Серги на территории производственной площадки по ул. Лесная, 25 с участием ...26.06.2012 Андрей Злоказов утвержден в должности министра социальной политики Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. В должности министра социальной защиты Свердловской области утвержден Андрей Злоказов. ...