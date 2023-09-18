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Вчера, 14:01

Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга российских городов по средней стоимости аренды комнат

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды комнат составляет 10 тыс. 143 руб. за месяц. С апреля этого года данный показатель вырос на 2,4%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

По средней стоимости аренды комнат Екатеринбург занял 10-е место рейтинга среди городов РФ. На первых строчках этого списка оказались Москва (19,2 тыс. руб.), Сочи (17,1 тыс. руб.), Московская область (14,1 тыс. руб.), Хабаровск (13,8 тыс. руб.) и Сургут (13,7 тыс. руб.).

Согласно исследованию, сильнее всего с апреля выросла стоимость аренды комнат в Новокузнецке (+36,1%), Владикавказе (+31,8%), Чебоксарах (+25,8%), Оренбурге (+23,4%) и Нижнем Тагиле (+21,9%).

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