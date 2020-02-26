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Вчера, 11:24

Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 поддельные купюры на миллион

УрБК, Москва, 31.10.2023. Уровень фальшивомонетничества в России составляет четыре поддельные купюры на один миллион. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистику зарубежных регуляторов.

Аналитики отмечают, что у РФ самый низкий показатель среди ведущих мировых экономик. Так, по данным Банка Англии, уровень фальшивомонетничества в Соединенном Королевстве составляет одну купюру на 30 тыс. банкнот, в США — одну купюру на 10 тыс., в Австралии — девять купюр на 1 млн, в ЕС — 13 купюр на 1 млн.

Эксперты связывают данную статистику с высокой защитой российского рубля. Отметим, что ЦБ еще в прошлом году начал кампанию по модернизации бумажных денег, в рамках которой рубли становятся более защищенными.

Кроме того, Россия является одной из стран-лидеров в развитии безналичных платежей. По мнению эксперта аналитического центра компании «Яков и Партнеры» Софьи Мангилевой, это снижает интерес преступников к фальшивомонетничеству.
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