Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 поддельные купюры на миллион

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...17.02.2015 ЦБ: число подделок пятитысячных банкнот в 2014 году увеличилось в 1,7 раза
УрБК, Москва, 17.02.2015. В 2014 году количество подделок пятитысячных банкнот в РФ увеличилось в 1,7 раза по сравнению ...15.07.2013 ОАО «СКБ-банк»: самой популярной у фальшивомонетчиков остается тысячерублевая купюра
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2013. Банк России накануне опубликовал данные о состоянии фальшивомонетничества в банковской ...11.07.2013 Во II квартале в УрФО было выявлено более 600 поддельных купюр
УрБК, Москва, 11.07.2013. Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во II ...12.07.2011 Мошенники стали чаще подделывать купюры номиналом 500 и 5000 рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. Банк России накануне опубликовал данные о состоянии фальшивомонетничества в банковской ...