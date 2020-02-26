Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 поддельные купюры на миллион

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В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...

ЦБ: число подделок пятитысячных банкнот в 2014 году увеличилось в 1,7 раза

УрБК, Москва, 17.02.2015. В 2014 году количество подделок пятитысячных банкнот в РФ увеличилось в 1,7 раза по сравнению ...

ОАО «СКБ-банк»: самой популярной у фальшивомонетчиков остается тысячерублевая купюра

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2013. Банк России накануне опубликовал данные о состоянии фальшивомонетничества в банковской ...

Во II квартале в УрФО было выявлено более 600 поддельных купюр

УрБК, Москва, 11.07.2013. Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во II ...

Мошенники стали чаще подделывать купюры номиналом 500 и 5000 рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. Банк России накануне опубликовал данные о состоянии фальшивомонетничества в банковской ...