В Челябинской области мошенники похитили у граждан более 4,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...19.12.2022 В Екатеринбурге мошенники за сутки похитили у троих горожан более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. За прошедшие сутки трое жителей уральской столицы обратились в правоохранительные ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...