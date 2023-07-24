В Челябинской области мошенники похитили у граждан более 4,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В правоохранительные органы Челябинской области за сутки обратились четверо граждан, которые стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила более 4,68 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.



Так, одна из жертв рассказала, что получила в мессенджере сообщение якобы от своего работодателя о том, что на предприятии проводится проверка всех сотрудников на предмет соучастия в спонсировании экстремистских организаций. Затем женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых органов, который рассказал, что для защиты денег от злоумышленников их необходимо перевести на «безопасные счета». В результате общения с мошенниками женщина перевела все накопления, а также заемные средства в размере 2,2 млн руб. на счета, указанные неизвестным.



Трое других граждан лишились в совокупности 2 млн 476 тыс. руб., став жертвами схемы «встречный кредит».



По всем фактам обращений граждан возбуждены дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».