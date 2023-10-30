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30.10.2023

Курс доллара США с начала торгов снизился на 1,32%

УрБК, Москва, 30.10.2023. По состоянию на 14.51 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,93 руб., евро — 98,43 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,32%, европейской — на 1,16%.
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