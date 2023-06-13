Курс доллара США на бирже опустился ниже 93 рублей

УрБК, Москва, 13.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,62 руб., евро — ...15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей
УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...09.03.2023 Курс доллара США на Мосбирже снизился до 75,8 рубля
УрБК, Москва, 09.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,83 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...12.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 67,72 руб., евро — до 72,79 руб.
УрБК, Москва, 12.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...