Курс доллара США на бирже опустился ниже 93 рублей

УрБК, Москва, 27.10.2023. По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,72 руб., евро — 97,69 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,4%, европейской — на 1,9%.

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