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Вчера, 12:05

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга обновила исторический максимум

По состоянию на 23 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 301 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Показатель в очередной раз обновил исторический максимум, который был достигнут 16 октября текущего года (111 тыс. 004 руб.).

Отметим, что ровно год назад средняя цена предложения составляла 101 тыс. 392 руб.
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