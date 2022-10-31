Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга обновила исторический максимум

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. По состоянию на 23 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...31.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101,4 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 24 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...24.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 17 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...17.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 100,4 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 10 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 100 тыс. ...07.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 100 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 3 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 100 тыс. ...