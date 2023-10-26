В Магнитогорске на городском курорте «Притяжение» строится второй двухуровневый фонтан

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2023. В Магнитогорске новый двухуровневый фонтан, проектировщиком которого выступило ООО «Мосинжпроект», будет расположен между центральной и северной входными группами городского парка-курорта «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК»Новый фонтан, как и первый, установленный в парке-курорте в 2022 году, тоже будет светомузыкальным, высота основной струи будет достигать 30 м, а верхний уровень фонтана будет в виде классической чаши. На водном экране парка «Притяжение», который в прошлом году посетило более 2 млн человек, можно будет наблюдать шоу — имитацию льющегося расплавленного металла, видеопроекции на воде и лазерные шоу.В настоящий момент вырыт котлован под подземные технологические помещения, где сотрудниками подрядчика «Фонтан Град» проводятся работы по заливке монолитных железобетонных конструкций.Запустить новый фонтан планируется ко Дню металлурга — в июле 2024 года.