В Магнитогорске на городском курорте «Притяжение» строится второй двухуровневый фонтан

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...16.09.2013 Жители Екатеринбурга поддерживают идею строительства в городе светомузыкальных фонтанов
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга пользуется значительной ...26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга появится светомузыкальный фонтан
В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный фонтан. Сооружение названо ...26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга построят светомузыкальный фонтан за 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный ...27.04.2011 В Екатеринбурге в сквере у Пассажа посадят голубые ели и запустят фонтан
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2011. В предстоящую субботу в Екатеринбурге в сквере у Пассажа пройдет общегородской ...