УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
26.10.2023

В Магнитогорске на городском курорте «Притяжение» строится второй двухуровневый фонтан

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2023. В Магнитогорске новый двухуровневый фонтан, проектировщиком которого выступило ООО «Мосинжпроект», будет расположен между центральной и северной входными группами городского парка-курорта «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК»

В Магнитогорске на городском курорте «Притяжение» строится второй двухуровневый фонтан
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Новый фонтан, как и первый, установленный в парке-курорте в 2022 году, тоже будет светомузыкальным, высота основной струи будет достигать 30 м, а верхний уровень фонтана будет в виде классической чаши. На водном экране парка «Притяжение», который в прошлом году посетило более 2 млн человек, можно будет наблюдать шоу — имитацию льющегося расплавленного металла, видеопроекции на воде и лазерные шоу.

В настоящий момент вырыт котлован под подземные технологические помещения, где сотрудниками подрядчика «Фонтан Град» проводятся работы по заливке монолитных железобетонных конструкций.

Запустить новый фонтан планируется ко Дню металлурга — в июле 2024 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2023 На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...

16.09.2013 Жители Екатеринбурга поддерживают идею строительства в городе светомузыкальных фонтанов

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга пользуется значительной ...

26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга появится светомузыкальный фонтан

В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный фонтан. Сооружение названо ...

26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга построят светомузыкальный фонтан за 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный ...

27.04.2011 В Екатеринбурге в сквере у Пассажа посадят голубые ели и запустят фонтан

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2011. В предстоящую субботу в Екатеринбурге в сквере у Пассажа пройдет общегородской ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18