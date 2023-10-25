Курс евро с начала торгов снизился на 0,20%

УрБК, Москва, 22.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,02 руб., евро — ...15.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,22%
УрБК, Москва, 15.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,95 руб., евро — ...06.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%
УрБК, Москва, 03.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,63 руб., евро — ...25.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%
УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...23.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%
УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — ...