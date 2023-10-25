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25.10.2023

Курс евро с начала торгов снизился на 0,20%

УрБК, Москва, 25.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,22 руб., евро — 98,71 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,18%, европейской — на 0,20%.
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