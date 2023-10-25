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25.10.2023

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к туристическому агентству Oasis из Нижней Туры

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск по отношению к ИП Сергеевой С. С. (туристическое агентство Oasis) из-за того, что клиенты компании не получили возврат денег за не организованные туры.

Как сообщают в ведомстве, индивидуальный предприниматель (владелец турагентства в Нижней Туре) продавала туры за границу и по России. Однако она не перечислила деньги туроператорам и услуги не были оказаны. При этом турагент не вернула средства потребителям. Вследствие неисполнения обязательств по договорам Роспотребнадзор помог составить клиентам жалобы на ИП Сергеевой С. С.
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