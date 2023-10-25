Роспотребнадзор готовит коллективный иск к туристическому агентству Oasis из Нижней Туры

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области помогли жителю Нижней ...07.11.2018 В Нижней Туре прокуратура добилась погашения долга муниципальных заказчиков перед бизнесом на 670 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Прокуратура Нижней Туры выявила нарушения заказчиками федерального законодательства в ...19.10.2018 Клиенты одного из юрлиц туроператора «РоссТур» не получат компенсаций за аннулированные туры
УрБК, Москва, 19.10.2018. Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат ...27.08.2015 Директора турагентства «Клуб путешествий» приговорили к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2015. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 годам лишения свободы директора ...16.07.2015 Начало отопительного сезона в Нижней Туре под угрозой срыва
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2015. Начало отопительного сезона в Нижней Туре под угрозой срыва, сообщает пресс-служба ...