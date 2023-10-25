В Екатеринбурге аферисты по фиктивным справкам помогали безработным оформлять многотысячные кредиты

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Летом и осенью 2023 года суды Екатеринбурга вынесли несколько приговоров в отношении лиц, которые, используя поддельные справки 2-НДФЛ, получали в банках кредиты без намерения их возвращать. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.



Для желающих получить увеличенные займы аферисты разработали стратегический план, как следует себя вести в банке для гарантированного получения займа, а также помогали в оформлении справок 2-НДФЛ, по которым безработные и менеджеры младшего звена становились высокопоставленными работниками газодобывающей отрасли с релевантными зарплатами.



Получив половину суммы кредита, финансовые «наставники» исчезали, а заемщики, не имея возможности выплачивать займы, вскоре попадали под проверку банка — так выяснилось, что предоставленные справки фиктивные.



Суд приговорил всех заемщиков к условным срокам лишения свободы по статье 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»), однако условный срок не освобождает от ответственности. Все фигуранты дела обязаны возместить кредиторам сумму с учетом переданной «кураторам» — 5 млн руб.