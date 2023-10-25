В Екатеринбурге аферисты по фиктивным справкам помогали безработным оформлять многотысячные кредиты

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге за прошедшие сутки аферисты под видом силовиков и представителей ...12.07.2016 Более 70% новых клиентов МФО уже имеют кредит в банке
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая часть россиян (74%) ...12.07.2016 ОКБ: 74% клиентов МФО обращаются за первым микрозаймом, уже имея кредит в банке
УрБК, Москва, 12.07.2016. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая ...01.09.2015 В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от действий финансовой пирамиды «Вира»
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают пострадавших от действий финансовой ...13.03.2013 ОАО «ВУЗ-банк»: самые популярные кредиты у заемщиков — 60 тыс. рублей на три года
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2013. Как правило, наибольшей популярностью у заемщиков пользуются небольшие суммы кредита в ...