В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук

УрБК, Москва, 24.10.2023. По итогам сентября в России количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 ...30.11.2021 По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток
В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за всю историю, сообщает РИА ...30.11.2021 По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток
УрБК, Москва, 30.11.2021. В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за ...17.09.2018 Банки РФ в августе выдали 1 млн кредитных карт
УрБК, Москва, 17.09.2018. В августе 2018 года жители России получили 1 млн новых кредитных карт. Самое большое ...25.05.2015 Количество кредитных карт с просроченным долгом выросло на 1,2 млн штук
УрБК, Москва, 25.05.2015. За 2014 год количество кредитных карт с просроченной задолженностью выросло с 1,7 млн штук до ...