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24.10.2023

В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук

По итогам сентября в России количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней впервые превысило отметку в 4 млн. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, предоставленные компанией «Скоринг бюро».

Эксперты подсчитали количество кредиток с задолженностью — их количество выросло на 2,3%, составив 4,1 млн штук, со средним размером «просрочки» в последние три месяца около 61,5 тыс. руб., при этом в годовом выражении этот показатель упал на 3%.

Предельных за всю историю наблюдений 250,3 млрд руб. — 2,2% — достиг объем карт с просроченным долгом.

А вот годовые показатели «плохого» долга в общем портфеле кредитных карт демонстрируют обратную динамику — минус 2,4 процентных пункта, до 11,4%, что стало самым небольшим уровнем как минимум с октября 2021 года.

В целом количество активных кредиток на руках россиян в сентябре увеличилось на 1% — до 67 млн ед., а объем кредитования подрос на 4,4% — до 2,2 трлн руб.
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