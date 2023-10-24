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24.10.2023

Минэкономразвития фиксирует формальное достижение показателей нацпроекта по развитию МСП

УрБК, Москва, 24.10.2023. Минэкономразвития констатировало формальное достижение количественных показателей в утвержденном в 2018 году нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и заявляет о необходимости пересмотра стратегии развития сектора в пользу импортозамещения и техносуверенитета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В правительстве РФ задачу количественного роста сектора МСП признают не только решенной, но даже перевыполненной — число субъектов малого и среднего бизнеса остается стабильным и составляет около 6 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Общее количество занятых от утвержденного в 2018 году плана, который ставил целью 25 млн, сейчас приближается к 30 млн человек.

Однако, как следует из данных нового доклада Минэкономразвития «О состоянии малого и среднего предпринимательства и мерах по его развитию за 2019–2022 годы» под редакцией замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой, эти количественные цели достигнуты во многом формально — общий рост числа МСП обеспечен в основном микропредприятиями, занимающими в секторе наибольшую долю. Так за 2020–2022 годы их число выросло с 5,45 млн до 5,76 млн. Наибольшее число компаний — 36% — сейчас сосредоточено в сфере торговли, в то время как для достижения заявленных целей необходим рост доли и количества прежде всего производственных МСП.

Количество средних компаний, которых в стране относительно немного, за 2020–2022 годы увеличилось с 17,69 тыс. лишь до 18,01 тыс., а число малых предприятий сократилось с 216,6 тыс. до 212,2 тыс.

Показатели занятости населения также фиксируются с некоторыми нюансами. В частности, число работающих в секторе за 2019–2022 годы выросло с 22,7 млн человек до 28,17 млн, но при этом почти на 6 млн, до 6,22 млн, за это время увеличилось количество самозанятых и на 300 тыс., до 3,69 млн — ИП. Из числа работников малых и средних компаний исследования зафиксировали минус 700 тыс. человек — 18,26 млн.

На прошедших 23 октября парламентских слушаниях в Госдуме чиновники утвердили новый экономический курс, определенный духом времени, — страна нуждается в импортозамещении и достижении полного техносуверенитета, а также дали понять бизнес-сообществу, что от него ждут более существенного вклада в экономику и «доращивания» компаний до макроуровня.
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