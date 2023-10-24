Минэкономразвития фиксирует формальное достижение показателей нацпроекта по развитию МСП

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УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Число малых и средних предприятий в Свердловской области в 2020 году сократится на 12%. ...

К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ

В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...

К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 малых и средних предприятий

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит ...

Уральский федеральный округ продолжает оставаться лидером по темпам роста числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2011. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе ...

Министр экономики Свердловской области Михаил Максимов: Структура распределения малых предприятий области должна существенно измениться

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2010. По итогам 2009 года в Свердловской области зарегистрировано 477 средних предприятий, ...