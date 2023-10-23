На закрытие базовых потребностей зарплаты не хватает 45% россиян

УрБК, Москва, 23.10.2023. За последние два года количество россиян, которым не хватает зарплаты для закрытия своих ...04.02.2021 Более трети жителей Среднего Урала не хватает зарплаты для покрытия основных нужд
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Согласно результатам опроса, проведенного службой исследований портала hh.ru, 39% ...27.11.2015 ФОМ: 14% россиян не хватает доходов на покупку продуктов питания
УрБК, Москва, 27.11.2015. Число россиян, которым не хватает денег на покупку продуктов питания, с августа 2015 года ...20.02.2015 70% россиян недовольны своей зарплатой
Около 70% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные опроса Фонда ...20.02.2015 ФОМ: 70% россиян недовольны своей зарплатой
УрБК, Москва, 20.02.2015. Около 70% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...