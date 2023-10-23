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23.10.2023

На закрытие базовых потребностей зарплаты не хватает 45% россиян

За последние два года количество россиян, которым не хватает зарплаты для закрытия своих основных потребностей, увеличилось на 20 процентных пунктов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на hh.ru.

В 2021 году зарплаты не хватало 25% россиян, в 2023-м их доля возросла до 45%, еще 36% респондентов отметили, что зарплата с трудом покрывает их основные нужды, — два года назад на эту группу приходилось 39%.

Из недовольных зарплатой россиян 21% назвали 15 тыс. руб. суммой, которой им не хватает для счастливой жизни, 23% не хватает 20 тыс. руб., а большинству — 56% — более 20 тыс. руб. в месяц.

Самым довольным зарплатой регионом стала Москва — 26%, жители Томской области на второй позиции рейтинга — 24%, далее идут Татарстан и Приморский край — 23% жителей не жалуются на свой ежемесячный доход.

Тех, чья зарплата закрывает первые ступени потребностей пирамиды Маслоу, в 2023 году оказалось лишь 20%, два года назад их было 36%.
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