В России 45% работающих граждан главной мотивацией для повышения производительности труда называют увеличение зарплаты

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, 45% россиян называют главным мотиватором для увеличения производительности труда повышение заработной платы. По сравнению с 2016 годом количество работающих граждан, придерживающихся подобной точки зрения, уменьшилось на 17 п.п., сообщается на официальном сайте организации.



«Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 году был выше на 17 п. п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, ослабевают в долгосрочной ретроспективе», — говорится в сообщении.



При этом 56% респондентов, участвовавших в исследовании, не верят в то, что их зарплата вырастет, после того как повысится эффективность труда.



Отметим, что средняя зарплата по вакансиям, размещенным на биржах труда Свердловской области, в сентябре составила 34,1 тыс. руб. В августе этот показатель составлял 33,9 тыс. руб.