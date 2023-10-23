Бизнес-сообщество предлагает внести поправки в УК по защите предпринимателей от произвола «в законе»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной передачи сведений из ...

Сотрудник Уральского таможенного управления стал фигурантом уголовного дела за незаконное раскрытие данных

УрБК, Москва, 06.04.2012. Приняв во внимание меняющиеся преступные практики, судьи придумали шесть новых составов ...

В статью «Мошенничество» УК РФ предлагается ввести подсостав «мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности»

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал предпринимателей заняться антикоррупционной деятельностью

УрБК, Москва, 13.01.2010. Президент РФ Дмитрий Медведев призвал бизнесменов включиться в работу властей по борьбе с ...