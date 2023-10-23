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23.10.2023

Бизнес-сообщество предлагает внести поправки в УК по защите предпринимателей от произвола «в законе»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Бизнес-сообщество «Деловая Россия» направило в администрацию президента РФ предложение о внесении поправок в УК и УПК с целью снизить возможность произвола при их применении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмены предлагают расширить перечень «деловых» составов для обеспечения процессуальных гарантий бизнеса в случаях нарушений уплаты НДС и при работе по госконтрактам, а также пересмотреть и уточнить статью об ОПГ. Примечание к статье 210 УК РФ, которое еще в 2020 году запретило применять статью об ОПГ к предпринимателям, на практике не работает — в условиях, когда обычная хозяйственная деятельность называется организованной преступной деятельностью, это и оставляет люфт для произвольного применения статьи к любым субъектам предпринимательства.

Другая проблема, по мнению бизнесменов, — отсутствие достоверной статистики о масштабах давления на бизнес. Полноценная статистика есть только по статьям, которые безусловно относятся к предпринимательским: это в том числе частИ 5–7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», статья 173.1 УК РФ «Создание юрлица через подставных лиц» и статья 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В «Деловой России» предлагают выделить в УК РФ специальный состав для мошенничества при возмещении НДС и мошенничества в госконтрактах, а также изменить подход к толкованию крайней необходимости и обоснованного риска. В сообществе поясняют, что временное осуществление предпринимательской деятельности без лицензии не должно вести к уголовной ответственности, если прекращение работы может привести к дезорганизации работы объектов жизнеобеспечения — риск не может быть признан обоснованным только в ситуации, если для достижения общественно полезной цели были совершены действия, сопряженные с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.

«Предложенные изменения в законодательство позволят лучше защищать права предпринимателей и в случае претензий со стороны правоохранительных органов сохранять больше работающих предприятий, а с ними — налоговых поступлений и рабочих мест», — заявила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.
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