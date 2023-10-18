ЦБ РФ и МВД с 21 октября будут обмениваться информацией о действиях мошенников

С 23 октября 2023 года в России вступает в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям (МФО) ...18.10.2023 Банки и МФО с 23 октября будут сообщать в рекламе максимальную процентную ставку по кредитам
УрБК, Москва, 18.10.2023. С 23 октября 2023 года в России вступает в силу норма закона, запрещающая банкам и ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...16.11.2018 ЦБ предупредил банки о вредоносной рассылке якобы от его имени
УрБК, Москва, 16.11.2018. Банку России известно о вредоносных рассылках в адрес банков якобы от его имени, участники ...