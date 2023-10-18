ЦБ РФ и МВД с 21 октября будут обмениваться информацией о действиях мошенников

УрБК, Москва, 20.10.2023. В России с 21 октября 2023 года вступает в силу закон об информационном обмене между Центробанком и МВД РФ, благодаря которому повысится эффективность противодействия кибермошенникам.



Как сообщает Telegram-канал регулятора, сотрудники МВД смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ. В свою очередь, информацию, направленную Центробанку правоохранительными органами, финансовые организации смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.



«После обращения пострадавшего сотрудники МВД России могут запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных денег. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, ЦБ обратится за уточнением в банки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.