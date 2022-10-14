Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать от банков информацию об участниках мошеннических переводов, а не только о конечном получателе денег. Это нововведение предусмотрено в новой редакции стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере, сообщает регулятор.



Документ вступит в силу 1 октября 2023 года. Согласно ему, банки смогут направлять информацию о мошеннических переводах по более чем 50 уникальным признакам. Например, если интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест.



Вдобавок финансовые организации обязаны обращать внимание на необычные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. При направлении в Финцерт информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, — их модель и производителя, номер sim-карты, геолокацию и другие параметры.



Информацию о кибератаках и утечках персональных данных также потребуется выдавать максимально подробно, согласно международной системе классификации действий злоумышленников.