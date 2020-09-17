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Вчера, 17:55

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать от банков информацию об участниках мошеннических переводов, а не только о конечном получателе денег. Это нововведение предусмотрено в новой редакции стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере, сообщает регулятор.

Документ вступит в силу 1 октября 2023 года. Согласно ему, банки смогут направлять информацию о мошеннических переводах по более чем 50 уникальным признакам. Например, если интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест.

Вдобавок финансовые организации обязаны обращать внимание на необычные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. При направлении в Финцерт информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, — их модель и производителя, номер sim-карты, геолокацию и другие параметры.

Информацию о кибератаках и утечках персональных данных также потребуется выдавать максимально подробно, согласно международной системе классификации действий злоумышленников.

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