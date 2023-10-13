Екатеринбург попал на вторую строчку рейтинга среди городов РФ по годовому росту числа вакансий

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Екатеринбург занял второе место в рейтинге среди российских городов по приросту вакансий в III квартале 2023 года относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



Так, в Екатеринбурге число вакансий за год выросло в 2,4 раза. По этому показателю выше него оказалась Москва, где количество предложений о работе за указанный период увеличилось в 2,6 раза. В верхней части этого списка также расположились Тула и Нижний Новгород (рост в 2,4 раза).



По размеру средней предлагаемой зарплаты в июле-сентябре 2023 года уральская столица также заняла второе место рейтинга (64 тыс. 203 руб.).



По словам директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, в Екатеринбурге благодаря росту объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды организации активно ищут курьеров, что связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса.