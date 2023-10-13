УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Екатеринбург попал на вторую строчку рейтинга среди городов РФ по годовому росту числа вакансий

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Екатеринбург занял второе место в рейтинге среди российских городов по приросту вакансий в III квартале 2023 года относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Так, в Екатеринбурге число вакансий за год выросло в 2,4 раза. По этому показателю выше него оказалась Москва, где количество предложений о работе за указанный период увеличилось в 2,6 раза. В верхней части этого списка также расположились Тула и Нижний Новгород (рост в 2,4 раза).

По размеру средней предлагаемой зарплаты в июле-сентябре 2023 года уральская столица также заняла второе место рейтинга (64 тыс. 203 руб.).

По словам директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, в Екатеринбурге благодаря росту объема онлайн-покупок и спроса на сервисы доставки еды организации активно ищут курьеров, что связано с активным развитием доставки готовой еды из ресторанов в городе и необходимостью оптимизации логистических процессов бизнеса.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...

13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...

15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...

13.03.2023 В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в ...

27.07.2021 В Екатеринбурге число вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Екатеринбурге в июне-июле 2021 года количество вакансий в сфере ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (448)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18