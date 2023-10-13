Екатеринбург попал на вторую строчку рейтинга среди городов РФ по годовому росту числа вакансий

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...13.03.2023 В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в ...27.07.2021 В Екатеринбурге число вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Екатеринбурге в июне-июле 2021 года количество вакансий в сфере ...