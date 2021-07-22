Администрация Екатеринбурга проведет аукцион на аренду 12 объектов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга проведет аукцион на право заключения договоров аренды. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на торги будут выставлены 12 объектов.



Сам аукцион пройдет 2 ноября 2023 года. На торги будут выставлены объекты, находящиеся по следующим адресам: улица Антона Валека, 12, переулок Гаринский, 16, улица Малышева, 1, улица Московская, 48а, улица Отдыха, 93, улица Бажова, 103, улица Декабристов, 16/18, улица Ильича, 5, переулок Калиновский, 3, улица Красных Командиров, 39а, улица Агрономическая, 37, улица Трактористов, 17.



Прием заявок и документов от предпринимателей на участие в аукционе уже стартовал и будет проходить до 30 ноября 2023 года.