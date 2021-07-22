Администрация Екатеринбурга проведет аукцион на аренду 12 объектов

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. В Екатеринбурге для аренды будут предложены дополнительно девять муниципальных ...20.11.2020 Администрация Екатеринбурга объявила аукцион по аренде 22 нежилых объектов
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга ...11.01.2019 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют 161 металлический гараж
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...09.06.2014 С территории Екатеринбурга за минувшую неделю вынесено 17 незаконных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. С территории Екатеринбурга в период с 30 мая по 5 июня 2014 года вынесено 17 незаконных ...15.04.2014 В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...