Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110,4 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 9 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 тыс. 489 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1,2%.