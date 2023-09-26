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Сегодня, 09:43

В Свердловской области отменен режим ЧС в лесах

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В лесах Свердловской области отменили режим ЧС, который вводился 26 сентября 2023 года из-за роста природных пожаров. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Алексей Шмыков.

«Отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникший на территории Свердловской области вследствие возникновения лесных пожаров», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона.

Напомним, что в сентябре Свердловская область занимала первое место среди регионов по площади лесных пожаров. Чтобы привлечь максимальное количество сил для их тушения, в области в третий раз за этот год был введен режим ЧС в лесах.
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