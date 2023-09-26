В Свердловской области отменен режим ЧС в лесах

В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал ...26.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. ...28.07.2023 Свердловские власти отменили режим ЧС в лесах регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В Свердловской области с 27 июля отменен режим ЧС в лесах регионального характера. ...05.05.2023 В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального ...30.05.2011 Главам муниципальных образований Свердловской области поручено самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации для тушения природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин направил главам ...