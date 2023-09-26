В Свердловской области отменен режим ЧС в лесах

В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах

Свердловские власти отменили режим ЧС в лесах регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В Свердловской области с 27 июля отменен режим ЧС в лесах регионального характера. ...