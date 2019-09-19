В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки

Банк России зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам. Об этом на форуме «Стратегия ...19.09.2019 ЦБ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам
УрБК, Москва, 19.09.2019. Банк России зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам. Об этом ...02.10.2018 Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%, ...02.10.2018 Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
УрБК, Москва, 02.10.2018. Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным ...25.09.2018 Банк России не видит потенциала снижения ставок по потребительским кредитам у банков в РФ
Потенциал снижения ставок по потребительским кредитам в РФ в настоящее время снизился, считает глава департамента ...