В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки

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Потенциал снижения ставок по потребительским кредитам в РФ в настоящее время снизился, считает глава департамента ...