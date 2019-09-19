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Вчера, 18:01

В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ухудшении стандартов кредитования на ипотечном рынке. Как пишет «Прайм», об этом представитель регулятора заявила в Госдуме.

«Мы видим в ипотеке ухудшение стандартов кредитования: у нас доля кредитов с показателем долговой нагрузки «80% плюс» в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, — 40%. Доля кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%, у нас на первичном рынке 66%», — сказала Е. Данилова.

По ее словам, такие показатели уже дают основания для принятия дополнительных мер. При этом глава департамента финансовой стабильности Банка России напомнила, что регулятор с 1 октября повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. По наиболее рискованным кредитам в сегменте новостроек коэффициент установлен на запретительном уровне.
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