В Банке России предупредили об ухудшении стандартов кредитования при выдаче ипотеки

УрБК, Москва, 09.10.2023. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила об ...19.09.2019 ЦБ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам
Банк России зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам. Об этом на форуме «Стратегия ...19.09.2019 ЦБ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам
УрБК, Москва, 19.09.2019. Банк России зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам. Об этом ...02.10.2018 Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%, ...02.10.2018 Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
УрБК, Москва, 02.10.2018. Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным ...