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На ПНТЗ запустили в эксплуатацию новое оборудование для очистки воздуха

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В фасонно-литейном цехе Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустили в эксплуатацию комплекс оборудования для очистки воздуха. Две новые установки могут очищать до 6 тыс. кубометров воздуха в час и обеспечивать уровень очистки до 99%, сообщает пресс-служба завода.

На ПНТЗ запустили в эксплуатацию новое оборудование для очистки воздуха
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

«Инвестиции в модернизацию оборудования решают одну из первоочередных задач предприятия — обеспечение экологической безопасности производства. Новая система очистки позволила ПНТЗ улучшить условия труда сотрудников и минимизировать воздействие на окружающую среду. Работа на этом направлении продолжится — в фасонно-литейном цехе будут модернизированы еще три пылеулавливающих установки», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

На первом этапе очистки крупные частицы кварцевого песка и огнеупорной глины, которые попадают в воздух в процессе сушки форм для литья металлических деталей, оседают в пылеприемном бункере. После этого воздух направляется на второй этап доочистки в рукавный фильтр, который сдерживает мелкую пыль. Собранные частицы песка и глины возвращаются в производство, а чистый воздух выпускается в атмосферу.

Напомним, что обновление оборудования на ПНТЗ проводится в рамках заводской программы «Атмосфера». Реализация программы началась в 2020 году. Ранее на предприятии уже успешно запустили восемь пылеулавливающих установок на четырех производственных площадках.
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