На ПНТЗ запустили в эксплуатацию новое оборудование для очистки воздуха

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...18.10.2022 ТМК внедрит на ПНТЗ новые трансформаторы
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию ...04.10.2022 В трубопрокатном цехе ПНТЗ установили новое газопылеулавливающее оборудование
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. В трубопрокатном цехе Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в состав ...16.12.2021 ПНТЗ реализовал проект по улучшению условий труда сотрудников
УрБК, Первоуральск, 16.12.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...27.08.2020 На ПНТЗ установили автоматический комплекс контроля веществ и фильтр для очистки воздуха
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) установили ...