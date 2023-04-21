Федеральный бюджет получил более 60 млрд рублей от уральских таможенников

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Уральские таможенники перечислили в федеральную казну более 60 млрд руб. за девять месяцев текущего года. Это на 24%, или 21,6 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В 2023 году продолжена планомерная работа по созданию комфортных условий ведения бизнеса. Мы следуем курсу на упрощение и ускорение таможенных процедур. 94% «безрисковых» деклараций на товары выпускаются в течение четырех часов. На сегодняшний день это одни из лучших показателей по стране», — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.



Именно в Уральской электронной таможне сосредоточено 99,8% декларационного массива. Сумма перечислений от этого подразделения за означенный период составила 59,4 млрд руб.



Стоит добавить, что объемы поступлений в бюджет от Уральского таможенного управления растут. Так, только за сентябрь государственная казна пополнилась почти на 9 млрд руб.