Федеральный бюджет получил более 60 млрд рублей от уральских таможенников

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. За I квартал 2023 года уральские подразделения таможни направили в федеральный бюджет ...14.07.2021 Екатеринбургская таможня в I полугодии перечислила в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. Екатеринбургская таможня в I полугодии 2021 года перечислила в федеральный бюджет около ...07.08.2020 С начала года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 36 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. С начала года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет 36 млрд руб., 80%, или 29 ...14.01.2016 Уральские таможни за 2015 год перечислили в бюджет государства почти 54 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. По итогам работы за 2015 год таможенными органами Уральского таможенного управления в ...14.01.2013 За 2012 год таможенными органами уральского таможенного управления в бюджет перечислено 57,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. За 2012 год таможенные органы Уральского таможенного управления обеспечили поступление ...