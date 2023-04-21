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Федеральный бюджет получил более 60 млрд рублей от уральских таможенников

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Уральские таможенники перечислили в федеральную казну более 60 млрд руб. за девять месяцев текущего года. Это на 24%, или 21,6 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«В 2023 году продолжена планомерная работа по созданию комфортных условий ведения бизнеса. Мы следуем курсу на упрощение и ускорение таможенных процедур. 94% «безрисковых» деклараций на товары выпускаются в течение четырех часов. На сегодняшний день это одни из лучших показателей по стране», — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Именно в Уральской электронной таможне сосредоточено 99,8% декларационного массива. Сумма перечислений от этого подразделения за означенный период составила 59,4 млрд руб.

Стоит добавить, что объемы поступлений в бюджет от Уральского таможенного управления растут. Так, только за сентябрь государственная казна пополнилась почти на 9 млрд руб.
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