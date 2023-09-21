Глава Минэнерго Николай Шульгинов прокомментировал затоваренность топливом из-за запрета на экспорт

УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...10.11.2021 В Минэнерго РФ уверены, что демпфер позволил снизить цены на бензин примерно на 15 рублей за литр
УрБК, Москва, 10.11.2021. Без демпфера на топливо цены на литр бензина были бы на 15 руб. выше. Об этом заявил в ...16.08.2021 ФАС и Минэнерго рекомендовали повысить объемы продаж бензина и дизтоплива на бирже
УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...26.06.2020 ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию
УрБК, Москва, 26.06.2020. ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию. Об этом рассказал в интервью ...