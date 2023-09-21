Глава Минэнерго Николай Шульгинов прокомментировал затоваренность топливом из-за запрета на экспорт

УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...

В Минэнерго РФ уверены, что демпфер позволил снизить цены на бензин примерно на 15 рублей за литр

УрБК, Москва, 10.11.2021. Без демпфера на топливо цены на литр бензина были бы на 15 руб. выше. Об этом заявил в ...