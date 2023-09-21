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Глава Минэнерго Николай Шульгинов прокомментировал затоваренность топливом из-за запрета на экспорт

УрБК, Москва, 04.10.2023. В Минэнерго не считают проблему с затоваренностью рынка топлива нерешаемой. Об этом на полях Энергетического форума ШОС в Астане заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

По его словам, в правительстве осведомлены о мощностях нефтеперерабатывающих заводов и не допустят остановки предприятий.

«Если бы эти проблемы нерешаемые были, мы бы, наверное, уже видели разгрузку НПЗ. Мы пока разгрузки НПЗ не видим. Все текущие проблемы, которые возникают, решаются. Мы думаем, что дальше делать, решения будут в скором времени обнародованы», — цитирует ТАСС Н. Шульгинова.

Ранее сообщалось, что правительство России готово снять ограничения на экспорт дизельного топлива из-за переполненных хранилищ.
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