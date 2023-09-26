В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге 29 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет День начинающего ...17.07.2023 В Екатеринбурге 1,5 тыс. человек посетили летнюю ярмарку самозанятых в кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Екатеринбурге 15 и 16 июля около 1,5 тыс. человек посетили ярмарку продукции ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...04.04.2023 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит конкурс на лучший графический проект среди студентов
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил о проведении ...22.02.2023 Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием ...