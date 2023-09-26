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В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках заседания Клуба экспортеров состоится церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023». В этом году награды получат 11 компаний. Призом для победителей станет бесплатное участие в международной выставке в 2024 году, а также специальные подарки от партнеров, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

В рамках заседания участники обсудят такие вопросы, как помехи для экспортеров и способы решения этой проблемы, особенности кооперации бизнеса в различных отраслях и направлениях, а также способы усовершенствования существующих мер поддержки.

Заседание Клуба начнется 3 октября в 16.00, а церемония награждения запланирована на 18.00. В мероприятиях примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор СОФПП Валерий Пиличев, а также предпринимательское сообщество региона, представители власти и инфраструктуры поддержки.
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