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УБРиР предложил вклад «Быстрый старт» со ставкой 14% годовых для новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам, которые ранее не имели сберегательных продуктов в данной финансовой организации, вклад «Быстрый старт». Ставка по нему достигает 14% годовых, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Срок вклада составляет шесть месяцев. Максимальная доходность начисляется в период с 1-го по 60 день. С 61 по 120 день ставка составляет 11% годовых, с 121 по 180 — 9,5% годовых. При этом вклад является пополняемым.

«Новый вклад — это хороший повод познакомиться с банком и получить повышенный доход за короткий срок. Сберегательный продукт позволяет начать системно откладывать деньги и достигнуть цели, накопив на необходимую крупную покупку или же обрести финансовую устойчивость. Мы уверены, вклад будет пользоваться популярностью у клиентов», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Открыть вклад можно в мобильном приложении, в интернет-банке или в ближайшем отделении банка.
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