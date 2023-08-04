УБРиР предложил вклад «Быстрый старт» со ставкой 14% годовых для новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...12.04.2023 УБРиР повысил процент по вкладу «Доход на максимум»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на ...02.03.2022 УБРиР повысил ставки по вкладам и изменил условия для накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам в рублях и ...25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...22.11.2021 Финансовая группа «УБРиР» запускает спецпредложение для новых клиентов
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Финансовая группа «УБРиР» (входят УБРиР и Вуз-банк) с 22 ноября запускает специальное ...