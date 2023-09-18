Гость Челябинской области отправил аферистам почти 4,5 млн рублей, отложенных на покупку квартиры

УрБК, Челябинск, 29.09.2023. Молодой человек, находясь на отдыхе на территории Южного Урала, перевел телефонным аферистам почти 4,5 млн руб. личных накоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



К сотрудникам полиции города Чебаркуль обратился 20-летний юноша, который приехал на Южный Урал в отпуск. Он сообщил, что получил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником ЦБ РФ. «Банковский служащий» сказал молодому человеку, что его счет атакован мошенниками и для защиты накоплений от незаконного списания их нужно перевести в «защищенную ячейку». Для этого, по словам звонившего, необходимо будет назвать все коды из sms-сообщений, которые ему пришлет «банковский сотрудник».



Пользуясь доверчивостью молодого человека, аферисты приобрели товары в интернет-магазинах связи, электроники и бытовой техники и более 10 раз сняли деньги в банкоматах, расположенных в других регионах, на общую сумму 4 млн 493 тыс. руб.



Следователи МО МВД России «Чебаркульский» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».