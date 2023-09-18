Гость Челябинской области отправил аферистам почти 4,5 млн рублей, отложенных на покупку квартиры

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она ...24.08.2023 В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. ...13.07.2023 Жительница Краснотурьинска перевела мошенникам более 1 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...02.08.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Карталов более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 02.08.2022. Житель Карталов по вине мошенников лишился 1,3 млн руб. Злоумышленники представлялись ...