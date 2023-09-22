Академическому району Екатеринбурга исполняется 14 лет

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Самый молодой район Екатеринбурга, Академический, празднует двойной день рождения. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»)Самому молодому району Екатеринбурга 30 сентября исполнится 14 лет. Примечательно, что в православной традиции 30 сентября отмечается День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Это совпадение не простое — ценности, которые олицетворяют эти православные святые, чтятся и основателями, и обитателями района.Основатели Академического поверили, что смогут воплотить задуманное — построить крупнейший в стране проект, и построили. Позднее девиз «Вера, надежда, любовь» воплотился в скульптуру — на каменной глыбе стоит девушка и держит в ладони «аленький цветочек» с тремя лепестками, которые и есть «Вера, надежда, любовь». Жители увидели в скульптуре героиню романа «Алые паруса» и дали ей имя Ассоль.В первый день октября Академический отметит два года со дня официального появления на карте города. В этот день район приобрел статус самостоятельной административной единицы, и этим можно гордиться — на территории постсоветского пространства отдельных районов не создавалось более полувека.Праздничные мероприятия по сложившейся традиции пройдут 29, 30 сентября и 1 октября. Большинство памятных дат в Академе отмечают «зелёными акциями» — так, на конец сентября запланирована посадка новых деревьев, много спорта и поздравления!«У нас есть добрая традиция — ко Дню района украшать аллеи и пешеходные зоны новыми деревьями и кустарники. В этом году мы высадили свыше сотни лип, берез, яблонь, рябин, кленов, сосен и елей. В посадке деревьев нам помогают наши главные помощники — школьники и педагоги. Мы поддерживаем доброжелательную атмосферу, что является ценностью в условиях жизни в мегаполисе. В Академическом соседи знают друг друга в лицо, здороваются, говорят «спасибо» и всегда готовы прийти на помощь друг другу. У нас проходит много мероприятий, цель которых — объединение и добрые дела», — отметил гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов.Гордиться Академическому есть чем — за год он изменился и вырос, среди прочего здесь открылся Дворец дзюдо, где прошли игры Международного фестиваля университетского спорта. К 300-летию Екатеринбурга была открыта новая музыкальная школа в квартале «Олимпика», завершилось строительство первой очереди трамвайной линии и был запущен новый маршрут троллейбуса на автономном ходу, построены новые улицы.«В этом году первая наша школа, № 16, отметила одиннадцать лет, а школа № 19 — свое десятилетие. Первые выпускники этих школ уже сами ведут своих детей в начальную школу. К существующим восьми школам района в следующем году добавится еще одна, в квартале «Спутник-1», на 1200 мест. В этом году еще пять тысяч жителей вселятся в новостройки района, построенные нами. Все дома обладают погодозависимым регулированием теплоснабжения, подключены к системам видеонаблюдения и оперативно обслуживаются управляющей компанией», — добавил гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Основатели района на достигнутом останавливаться не намерены: уже пройдена госэкспертиза проекта Детского дома творчества, разрабатывается проект строительства развязки Амундсена — ЕКАД, а проект развязки Амундсена — Онуфриева проходит согласование. Кроме того, разрабатывается проект школы в «Кварталах конструктивизма».