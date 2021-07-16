В России средняя продолжительность поиска работы в августе составила почти полгода

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России средняя продолжительность поиска работы в августе 2023 года у женщин составила 5,9 месяца, у мужчин — 5,2 месяца. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-август 2023 года.



Согласно докладу, в августе по сравнению с июлем увеличилась доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, — на 5,6 п. п., до 33%. При этом в состоянии застойной безработицы (искали работу более года) находились 16,2% безработных.



Также в августе этого года 18,3% безработных обращались для поиска работы в органы службы занятости населения, а 68,7% — к друзьям, родственникам и знакомым.



Помимо этого, средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в августе этого года составил 36,5 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 24,4%, лица в возрасте 50 лет и старше — 20,2%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 33,7%.