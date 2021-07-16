В России средняя продолжительность поиска работы в августе составила почти полгода

Более 70% нетрудоустроенных свердловчан не обращаются в центры занятости для поиска работы. Об этом говорится в ...16.07.2021 Более 70% не имеющих работу свердловчан не обращаются в центры занятости
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Более 70% нетрудоустроенных свердловчан не обращаются в центры занятости для поиска ...19.01.2021 Более 60% не имеющих работу свердловчан не обращаются на биржу труда
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Численность рабочей силы Свердловской области в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2020 ...22.12.2015 По итогам ноября уровень безработицы в Свердловской области составил 6,5%
УрБК, Москва, 22.12.2015. На конец ноября 2015 года уровень безработицы в Свердловской области составил 6,5%. Об этом ...24.09.2015 Количество безработных в Свердловской области в сентябре превысило 136 тыс. человек
В сентябре 2015 года количество безработных в Свердловской области составило 136,1 тыс. человек. Об этом сообщает ...