УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:02

В России средняя продолжительность поиска работы в августе составила почти полгода

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России средняя продолжительность поиска работы в августе 2023 года у женщин составила 5,9 месяца, у мужчин — 5,2 месяца. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-август 2023 года.

Согласно докладу, в августе по сравнению с июлем увеличилась доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, — на 5,6 п. п., до 33%. При этом в состоянии застойной безработицы (искали работу более года) находились 16,2% безработных.

Также в августе этого года 18,3% безработных обращались для поиска работы в органы службы занятости населения, а 68,7% — к друзьям, родственникам и знакомым.

Помимо этого, средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в августе этого года составил 36,5 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 24,4%, лица в возрасте 50 лет и старше — 20,2%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 33,7%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.07.2021 Более 70% не имеющих работу свердловчан не обращаются в центры занятости

Более 70% нетрудоустроенных свердловчан не обращаются в центры занятости для поиска работы. Об этом говорится в ...

16.07.2021 Более 70% не имеющих работу свердловчан не обращаются в центры занятости

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Более 70% нетрудоустроенных свердловчан не обращаются в центры занятости для поиска ...

19.01.2021 Более 60% не имеющих работу свердловчан не обращаются на биржу труда

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Численность рабочей силы Свердловской области в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2020 ...

22.12.2015 По итогам ноября уровень безработицы в Свердловской области составил 6,5%

УрБК, Москва, 22.12.2015. На конец ноября 2015 года уровень безработицы в Свердловской области составил 6,5%. Об этом ...

24.09.2015 Количество безработных в Свердловской области в сентябре превысило 136 тыс. человек

В сентябре 2015 года количество безработных в Свердловской области составило 136,1 тыс. человек. Об этом сообщает ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм
Архив новостей
Сентябрь 2023 (669)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18