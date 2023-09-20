В РФ за год легковые автомобили могут подорожать на 30%

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В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...

В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти втрое

УрБК, Москва, 04.05.2023. За апрель 2023 года в России было продано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% ...

Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...