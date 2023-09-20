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В РФ за год легковые автомобили могут подорожать на 30%

УрБК, Москва, 26.09.2023. В РФ продолжит расти стоимость новых легковых машин. Ожидается, что за год цены на автомобили увеличатся на 30%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-президента и исполнительного директора профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова.

«Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто. К концу года можно говорить о повышении цен до 30% с января», — сказал он.

Добавим, что в сентябре на российском авторынке подорожали модели девяти марок автомобилей. По данным Автостата, компания Chery решила поднять прайс на 30-70 тыс. руб. на весь модельный ряд (плюс 1,1-2,1%), а у Geely подорожали на 35 тыс. руб. (плюс 0,7-0,9%) кроссовер Monjaro и купе-кроссовер Tugella. Кроме того, увеличились в цене на 10-71 тыс. руб. (плюс 1,3-6,7%) многие комплектации отечественной LADA Granta, в том числе ее коммерческие версии.
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