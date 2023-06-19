Сотрудники ПНТЗ высадили более 3 тыс. саженцев сосен и елей в Первоуральском городском округе

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) участвует в ежегодной Всероссийской экоакции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рамках экологических инициатив было высажено более трех тысяч саженцев-трехлеток, выращенных специально в питомнике из уральских семян. Сосны и ели были посажены на территории Билимбаевского лесничества в Первоуральском городском округе, на месте вырубки, площадь которой составляет 1,5 га. Высаживали молодые деревья руководители и специалисты производственных цехов, а также управления производственной экологии ПНТЗ.



По словам управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова, экологическая политика ТМК нацелена на то, чтобы не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и обеспечивать сохранность уникальной флоры и фауны в регионах присутствия, восстанавливать и приумножать лесные богатства.



«Чтобы получить ценный молодой лес на данной территории потребуется 20-30 лет. Пока мы делаем лишь первый шаг к этому и надеемся, что примеру ПНТЗ последуют другие предприятия и общественные организации и будут активно заниматься восстановлением лесов для того, чтобы не допустить изменений климата, сохранить чистый воздух и плодородные почвы для последующих поколений», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



ПНТЗ во второй раз принял участие в акции «Сохраним лес», целью которой является создание площадок-биотопов для возрождения флоры. За время существования проекта благодаря усилиям более 6 млн участников акции по всей России было высажено более 220 млн деревьев. Цель организаторов акции в 2023 году — высадить в стране еще 70 млн деревьев.