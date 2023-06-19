Сотрудники ПНТЗ высадили более 3 тыс. саженцев сосен и елей в Первоуральском городском округе

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...02.02.2023 При поддержке ПНТЗ в Первоуральске прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...18.10.2022 ТМК внедрит на ПНТЗ новые трансформаторы
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...05.10.2017 По инициативе ПНТЗ в Первоуральске высадили около 500 деревьев на городских улицах и скверах
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) реализовал масштабную ...