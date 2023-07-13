Ведущий застройщик Академического района стал наставником для педагогов в рамках проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга для делегации из Белоруссии провели экскурсию по ...15.05.2023 Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...07.04.2023 Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК ...03.02.2023 Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК ...23.12.2022 Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга стал призером конкурса «Гильдии строителей Урала»
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. За вклад в новогоднее оформление Екатеринбурга АО Специализированный застройщик ...