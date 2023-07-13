Ведущий застройщик Академического района стал наставником для педагогов в рамках проекта «Профессионалитет»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Ведущий девелопер Академического района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ- Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — поделился секретами эффективного использования BIM-технологий в цифровом проектировании с преподавателям Уральского колледжа технологий и предпринимательства.Как сообщает пресс-служба застройщика, этот подход в возведении многоквартирных домов основатель восьмого района столицы Урала применяет в ходе застройки 17 планировочного квартала («Спутник-1»). Новейшие технологии сотрудники девелопера обсудили с педагогами, обучающими различным профессиям в строительной отрасли.Также застройщик провел для гостей экскурсию по Академическому району, в ходе которой показал главные его символы, спортивные объекты международного уровня, а также Преображенский парк и службу безопасности района «Гарант».Преподавателям рассказали, что за порядком в Академе следит свыше 7 тыс. камер, которые установлены на фасадах домов, в лифтах, холлах первых этажей и в домофонах.Отмечается, что встреча сотрудников АО СЗ «РСГ-Академическое» с преподавательским составом прошла в рамках программы повышения квалификации педагогов и методических работников при федеральном проекте «Профессионалитет» в 2023 году по направлению «Строительная отрасль».