Лжесотрудники ФСБ и ЦБ похитили у жителя Новоуральска 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Новоуральске в местное отделение полиции обратилась 51-летняя местная жительница с ...17.02.2023 Телефонные мошенники похитили 2,4 млн рублей у жителя Красноуфимска
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В полицию Красноуфимска обратился местный житель 1983 года рождения, ставший жертвой ...11.07.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Серова более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В дежурную часть полиции Серова обратился 32-летний местный житель, который стал ...29.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местный житель перечислил на «защищенные» счета телефонных мошенников ...14.01.2021 Лжеброкеры похитили у жителя Новоуральска более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. Злоумышленники неделю вводили в заблуждение жителя Новоуральска, чтобы выманить у него ...