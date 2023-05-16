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Лжесотрудники ФСБ и ЦБ похитили у жителя Новоуральска 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В полицию Новоуральска обратился местный житель, рассказавший, что стал жертвой финансовых мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Пострадавший сообщил следствию, что в середине августа 2023 года ему поступил видеозвонок от лжесотрудников ФСБ и ЦБ РФ. Злоумышленники попросили помочь выявить банковского служащего, занимающегося оформлением кредитов на имя потерпевшего без его согласия. Мошенники почти месяц убеждали новоуральца хранить молчание и оформлять кредиты — свои и заемные денежные средства мужчина переводил на счета злоумышленников.

Общая сумма похищенных у жителя Новоуральска средств оценивается в 1,6 млн руб.
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