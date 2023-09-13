В Екатеринбурге за лето отремонтировали 150 тыс. квадратных метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более ...12.10.2021 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтировали 23 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) с начала ...29.04.2016 В Екатеринбурге от грязи очищены 92% дорог и 97% тротуаров
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2016. На 28 апреля от грязи очищено 92% всех дорог Екатеринбурга (внекатегорийные и 1-й ...19.10.2015 В Екатеринбурге официально завершился сезон ремонта дорог
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2015. Дорожные службы Екатеринбурга в минувшие выходные официально завершили сезон ремонта ...12.05.2015 В апреле в Екатеринбурге отремонтировали более 8,5 тыс. кв. метров дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. За минувший месяц на ремонт дорог в Екатеринбурге рабочие потратили 763 т ...