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В Екатеринбурге за лето отремонтировали 150 тыс. квадратных метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге за летний сезон 2023 года рабочие отремонтировали 150 тыс. кв. м. дорожного полотна. Это составляет 83% от запланированного объема. Об итогах работ руководители районных администраций сегодня отчитались перед главой города Алексеем Орловым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы на дорогах в настоящий момент продолжаются: специалисты используют различные методы ремонта, в том числе холодное фрезерование и обработку машинами БЦМ. Кроме этого, в текущем году было отремонтировано 17 тыс. 220 кв. м. тротуаров, что составило 84% от запланированного объема. Работы здесь также будут продолжены.

Помимо этого, на территории каждого района были высажены газоны и цветники (в совокупности более 16 тыс. кв. м.), производились обрезка и кронирование деревьев, сносились сухостойные насаждения. Рабочие косили траву в несколько фаз, выполняли работы по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети, помывке остановочных комплексов и ограждений, благоустройству общественных территорий.

Глава города принял отчет у руководителей администраций, а также поручил им обратить внимание на необходимость демонтажа излишних ограждений и усилить работу с правоохранителями по поимке вандалов, портящих различные объекты на территории мегаполиса.
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