Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,50 руб., евро — до 102,94 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 96,50 руб., евро — 102,94 руб. На момент закрытия торгов 14 сентября курс доллара США составлял 97,34 руб., евро — 103,82 руб.

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