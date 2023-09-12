Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,50 руб., евро — до 102,94 руб.

УрБК, Москва, 14.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...12.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 94,65 руб., евро — до 101,4 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,87 руб., евро — до 104 руб.
УрБК, Москва, 11.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...08.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 98,22 руб., евро — до 105,2 руб.
УрБК, Москва, 08.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...06.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,73 руб., евро — до 104,89 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...