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Стартовал основной этап формирования бюджета Свердловской области на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Минфин Свердловской области завершил подготовительный этап работы над проектом регионального бюджета на 2024 год. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В течение двух недель депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят основной курс финансовой поддержки территорий региона.

Безусловное выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — индексация социальных пособий и льгот, зарплат работников бюджетной сферы — в приоритете планируемых расходов. Министр финансов Свердловской области Александр Старков подчеркнул, что все расходы будут эффективны и обоснованы — это принципиальная позиция всех участников бюджетного процесса.

В приоритете на 2024 год также финансирование в муниципалитетах: развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, объектов образования, культуры и спорта. В фокусе внимания согласительных процедур находятся и мероприятия в муниципалитетах, требующие реализации в период с 2024 по 2026 год.

На старте формирования бюджета были учтены ратифицированные новации федерального законодательства. Заработной платой гарантированно обеспечены муниципальные работники, в том числе с учетом достижения целевых показателей, установленных указами президента РФ, а также проведена индексация зарплаты другим категориям бюджетников с 1 октября 2024 года.

Согласительные процедуры с муниципалитетами завершатся в конце сентября. К концу октября проект бюджета будет представлен губернатору Евгению Куйвашеву и членам кабинета министров. В начале ноября документ будет направлен законодателям региона на первое чтение. Далее — второй этап согласительных процедур. В первой половине декабря главный финансовый документ региона планируется принять окончательно.
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