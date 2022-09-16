Стартовал основной этап формирования бюджета Свердловской области на 2024 год

На Среднем Урале начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год, сообщает департамент информационной политики ...16.09.2022 Свердловские власти начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. На Среднем Урале начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год, сообщает департамент ...26.11.2018 По итогам согласительных процедур свердловским муниципалитетам выделят дополнительно 2,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. По итогам согласительных процедур, проведенных в рамках работы над законопроектом о ...01.11.2018 Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание региона
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период направлен в ...27.11.2017 В Свердловской области окончательно согласовали проект бюджета на 2018 год
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Свердловской области завершились согласительные процедуры в рамках подготовки закона ...