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Сегодня, 12:01

Средние цены на новые отечественные автомобили в РФ за год выросли на 4,4%

Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 млн руб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В частности, стоимость новых машин отечественного производства увеличилась в среднем на 1,1% за август и составила 1 млн 005 тыс. руб. В свою очередь, за год этот показатель вырос на 4,4%.

В то же время увеличилась цена на новые иностранные автомобили. Так, их средняя стоимость выросла до максимума за все время наблюдений — 2,3 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 2,1%, за год — на 18%.
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