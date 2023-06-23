Средние цены на новые отечественные автомобили в РФ за год выросли на 4,4%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 млн ...23.06.2023 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...05.02.2020 За 2019 год новые автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%
УрБК, Москва, 05.02.2020. На российском рынке автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и валютного курса — ...31.07.2017 Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 3,3% и ...31.07.2017 Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
УрБК, Москва, 31.07.2017. За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ...