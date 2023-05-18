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В РФ за август объемы ввода ИЖС в России выросли почти на 20%

УрБК, Москва, 15.09.2023. В России за август показал резкий рост объем введенного индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Увеличение площади новых домов до 6,7 млн кв. м. (плюс 19,5%) связано с завершением летнего сезона строительства, а также развитием ипотеки данного сектора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).

«Банки могут стимулировать ускорение ввода на стадии готовности теплового контура (фундамент, коробка, крыша, двери и окна) снижением ставки с момента предоставления объекта в залог», — заявляют эксперты НАМИКСа.

Отметим, что за полгода в России ввели в эксплуатацию 70,2 млн кв. м. жилья. По данным Росстата, это на 0,7% больше в сравнении с тем же показателем за аналогичный период 2022 года. За август объемы ввода составили 10,18 млн кв. м. (плюс 12% год к году). Рост с начала года обеспечен вводом многоквартирных домов — 28,1 млн кв. м. (плюс 8%). В августе же этот сектор продемонстрировал незначительное снижение — 3,48 млн кв. м. против 3,5 млн кв. м. годом ранее.

Добавим, что на Среднем Урале, по данным Свердловскстата, в январе-августе индивидуальными застройщиками введено 1 млн 218,2 тыс. кв. м. (плюс 16,7%). За август в регионе было построено 253 тыс. кв. м. жилья (минус 25,3%).
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