Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в состав городского хозяйства Широкореченского и Чусовского лесничеств

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Глава города Алексей Орлов подписал постановление «О создании рабочей группы по ...19.05.2023 В Екатеринбурге за 5 лет высадили 312 тыс. деревьев
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» за 5 лет работы посадило в столице Среднего Урала ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...09.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании оргкомитета по новогоднему украшению города
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об оформлении территории ...23.06.2021 Глава Екатеринбурга утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета города
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...