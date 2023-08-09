Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в состав городского хозяйства Широкореченского и Чусовского лесничеств

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Глава города Алексей Орлов подписал постановление «О создании рабочей группы по ...

В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке схем городского водоснабжения и водоотведения

В Екатеринбурге за 5 лет высадили 312 тыс. деревьев

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» за 5 лет работы посадило в столице Среднего Урала ...