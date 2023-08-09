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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в состав городского хозяйства Широкореченского и Чусовского лесничеств

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому Широкореченское и Чусовское лесничества вошли в состав муниципальных. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

Ранее в состав муниципальных входили Верх-Исетское, Парковое, Мало-Истокское, Городское участковые лесничества. Благодаря вхождению новых объектов общая площадь городских лесничеств увеличилась в 1,5 раза и составила почти 22 тыс. 884 га.

Напомним, что МСАУ «Екатеринбургское лесничество» за пять лет работы посадило в столице Среднего Урала порядка 312 тыс. деревьев. По стандарту специалисты размещают по 2 тыс. растений на 1 га. Кроме того, в течение двух лет после высадки специалисты ухаживают за саженцами. Так, в этом году сотрудники службы «курировали» растения на 200 га лесной территории.
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