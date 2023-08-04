ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...25.02.2020 С банковских карт свердловчан мошенники за год похитили более 70 млн рублей
С банковских карт жителей Уральского федерального округа (УрФО) без согласия владельцев в 2019 году было совершено ...14.07.2014 ЦБ предупреждает об участившихся случаях несанкционированного использования банковских карт
УрБК, Москва, 14.07.2014. Банк России отмечает участившиеся случаи осуществления операций с использованием платежных ...05.03.2012 ОАО «АльфаСтрахование»: количество случаев хищения денег с банковских счетов за год увеличилось в пять раз
УрБК, Москва, 05.03.2012. Аналитический центр «АльфаСтрахование» провел исследование всех страховых случаев компании, ...02.09.2011 ОАО «ВУЗ-банк» и компания «Авива» предлагают продукт «Страхование держателей карт»
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2011. С сентября ОАО «ВУЗ-банк» запустило новый продукт «Страхование держателей карт», ...