ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

УрБК, Москва, 13.09.2023. Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Нововведение вступит в силу с 1 октября 2023 года, сообщается в Telegram-канале регулятора.



В частности, такие полисы добровольного страхования должны не только обеспечивать защиту от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, такие как мошенническое списание денег с карты.



Отмечается, что по таким рискам лимит страховой выплаты составляет 100 тыс. руб. В пределах него страховщик возместит потери клиента в полном объеме. В то же время он может предусмотреть более высокий размер страхового возмещения.



По данным регулятора, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тыс. руб.