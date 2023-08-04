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Вчера, 12:03

ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт

УрБК, Москва, 13.09.2023. Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Нововведение вступит в силу с 1 октября 2023 года, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В частности, такие полисы добровольного страхования должны не только обеспечивать защиту от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, такие как мошенническое списание денег с карты.

Отмечается, что по таким рискам лимит страховой выплаты составляет 100 тыс. руб. В пределах него страховщик возместит потери клиента в полном объеме. В то же время он может предусмотреть более высокий размер страхового возмещения.

По данным регулятора, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тыс. руб.
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