УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:04

МЭР: Число проверок бизнеса за год сократилось на 15%

УрБК, Москва, 12.09.2023. Количество проверок бизнеса со стороны контролирующих органов в 2023 году снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

«Всего проведено 339 тыс. проверок по прошлому году. Это в пять раз ниже, чем в 2019 году. А если брать этот год, то у нас число проверок снизилось еще на 15%», — заявил глава МЭР на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики» в рамках Восточного экономического форума.

При этом он добавил, что число происшествий на предприятиях не увеличилось.

Отметим, что по решению правительства РФ мораторий на проверки бизнеса будет действовать до конца текущего года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2022 В Свердловской области в пять раз сократилось число плановых проверок бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области количество плановых проверок бизнеса в 2022 году сократилось в ...

11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...

17.08.2017 Доля внеплановых проверок бизнеса в России увеличилась до 75%

УрБК, Москва, 17.08.2017. Доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России по итогам 2016 года выросла до ...

16.01.2015 В Свердловской области количество нарушений среди малого и среднего бизнеса выросло вдвое

За последние годы число нарушений среди объектов малого и среднего предпринимательства увеличилось вдвое. Об этом ...

16.01.2015 Роспотребнадзор: за последние годы количество нарушений среди малого и среднего бизнеса выросло вдвое

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2015. За последние годы число нарушений среди объектов малого и среднего предпринимательства ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (267)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18