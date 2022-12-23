МЭР: Число проверок бизнеса за год сократилось на 15%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области количество плановых проверок бизнеса в 2022 году сократилось в ...11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса
УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...17.08.2017 Доля внеплановых проверок бизнеса в России увеличилась до 75%
УрБК, Москва, 17.08.2017. Доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России по итогам 2016 года выросла до ...16.01.2015 В Свердловской области количество нарушений среди малого и среднего бизнеса выросло вдвое
За последние годы число нарушений среди объектов малого и среднего предпринимательства увеличилось вдвое. Об этом ...16.01.2015 Роспотребнадзор: за последние годы количество нарушений среди малого и среднего бизнеса выросло вдвое
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2015. За последние годы число нарушений среди объектов малого и среднего предпринимательства ...