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Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта

УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 пунктов в июле. Это самые быстрые темпы роста в секторе с мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование S&P Global.

Резкое повышение деловой активности в секторе услуг РФ объясняется самым быстрым ростом новых заказов чуть более чем за три года. При этом в основном он был обеспечен увеличением внутреннего клиентского спроса.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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